Агент Крицюка: «Стасом интересовались в «Порту» и «Спортинге»

Агент российского голкипера Станислава Крицюка Яго Фернандес рассказал, что его клиентом интересовались и в топ-клубах Португалии.

«Бенфика», «Порту» и «Спортинг» действительно интересовались Стасом. Но они рассматривали его исключительно как запасного вратаря, а он хотел быть основным», - цитирует Фернандеса Metaratings.

Напомним, что Крицюк на данный момент выступает в Португалии за «Жил Висенте». Он пополнил этот клуб прошлым летом, а до этого на протяжении двух лет выступал за «Зенит» в России.

Также на протяжении карьеры россиянин выступал в Португалии за такие клубы как «Брага», «Риу Аве» и «Белененсеш».