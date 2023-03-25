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Агент Крицюка: «Стасом интересовались в «Порту» и «Спортинге»

25 Марта 2023 • 09:01 Комментировать
Эшторил
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Жил Висенте
31.03 22:15

Агент российского голкипера Станислава Крицюка Яго Фернандес рассказал, что его клиентом интересовались и в топ-клубах Португалии.

«Бенфика», «Порту» и «Спортинг» действительно интересовались Стасом. Но они рассматривали его исключительно как запасного вратаря, а он хотел быть основным», - цитирует Фернандеса Metaratings.

Напомним, что Крицюк на данный момент выступает в Португалии за «Жил Висенте». Он пополнил этот клуб прошлым летом, а до этого на протяжении двух лет выступал за «Зенит» в России.

Также на протяжении карьеры россиянин выступал в Португалии за такие клубы как «Брага», «Риу Аве» и «Белененсеш».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Порту Спортинг Лиссабон Станислав Крицюк Яго Фернандес
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ЭШТОРИЛ ЖИЛ ВИСЕНТЕ
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