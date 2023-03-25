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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов рассказал, что нужно сборной России для победы над командой Ирака

25 Марта 2023 • 07:15 Комментировать

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что сборной России для победы над гостями из Ирака необходим более атакующий состав. Плюс уверенности игрокам национальной команды добавят собравшиеся в Санкт-Петербурге болельщики.

«Если состав будет более-менее атакующий, наверное, сумеем выиграть. Конечно, в прошедшей игре у нас мало что получалось в атаке. Ещё домашние трибуны погонят команду вперёд», - цитирует Тукманова портал Rusfootball.

Эксперт добавил, что ему совсем не понравился матч со сборной Ирана, который россияне провели 23 марта в Тегеране (1:1).

«Большую часть игры мы провели в попытках отобрать мяч у соперника. Но этому есть объяснение – было мало времени на подготовку», - заключил Тукманов.

Сборные России и Ирака сыграют 26 марта в Санкт-Петербурге, это воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирака Александр Тукманов
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