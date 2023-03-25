Тукманов рассказал, что нужно сборной России для победы над командой Ирака

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что сборной России для победы над гостями из Ирака необходим более атакующий состав. Плюс уверенности игрокам национальной команды добавят собравшиеся в Санкт-Петербурге болельщики.

«Если состав будет более-менее атакующий, наверное, сумеем выиграть. Конечно, в прошедшей игре у нас мало что получалось в атаке. Ещё домашние трибуны погонят команду вперёд», - цитирует Тукманова портал Rusfootball.

Эксперт добавил, что ему совсем не понравился матч со сборной Ирана, который россияне провели 23 марта в Тегеране (1:1).

«Большую часть игры мы провели в попытках отобрать мяч у соперника. Но этому есть объяснение – было мало времени на подготовку», - заключил Тукманов.

Сборные России и Ирака сыграют 26 марта в Санкт-Петербурге, это воскресенье.