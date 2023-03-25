Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» может пригласить Баринова, если потеряет Кузяева

25 Марта 2023 • 01:20 Комментировать

Как мы уже сообщали, полузащитник питерского «Зенита» Далер Кузяев «навострил лыжи» в Европу - у него есть предложения из зарубежных клубов. Если Далер решится на отъезд из России, то у питерцев уже есть кандидатуры на его замену. Прежде всего, как сообщают источники «Евро-Футбол.ру», это футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов. Летом «Зенит» попробует переманить его.

Напомним, что Кузяев выступает за питерский «Зенит» с 2017 года. Баринов же играет за московский «Локомотив» с далекого уже 2015 года. Оба привлекаются для выступлений в составе российской сборной по футболу. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Баринов Далер Кузяев Дмитрий Баринова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
01:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может пригласить Баринова, если потеряет Кузяева
24 Марта
21:45 · Россия. Премьер-лига
Тигиев – о Fan ID: «Данная система — полное дерьмо»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Добровинский: «Даже если Гогниев извинится, футболисты будут выглядеть странно»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «У Тюкавина действительно хорошие данные и хорошее будущее»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «У нас некоторые с сигаретой тренировались»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Масоэро: «Новый тренер по физподготовке просто нас убивает»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Игорь Стрельцов – о «Торпедо»: «Жалко, что покинем РПЛ»
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Федотов поделился ожиданиями от матча с «Факелом»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Федотов высказался о позиции Чалова
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал, чем коварна победа над «Зенитом»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Лёд тронулся: Правительство РФ обсудит проблему Fan ID
17:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Масоэро рассказал, чем Марадона лучше Месси
17:29 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»
17:27 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» продаёт билеты по 100 рублей в честь 100 голов Промеса
16:57 · Россия. Премьер-лига
Уткин призвал «Локомотив» вернуть Геркуса
Все новости
Рекомендуем