«Зенит» может пригласить Баринова, если потеряет Кузяева

Как мы уже сообщали, полузащитник питерского «Зенита» Далер Кузяев «навострил лыжи» в Европу - у него есть предложения из зарубежных клубов. Если Далер решится на отъезд из России, то у питерцев уже есть кандидатуры на его замену. Прежде всего, как сообщают источники «Евро-Футбол.ру», это футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов. Летом «Зенит» попробует переманить его.

Напомним, что Кузяев выступает за питерский «Зенит» с 2017 года. Баринов же играет за московский «Локомотив» с далекого уже 2015 года. Оба привлекаются для выступлений в составе российской сборной по футболу.