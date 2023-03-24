Тигиев – о Fan ID: «Данная система — полное дерьмо»

Бывший защитник московских клубов «Торпедо» и «Спартак» Георгий Тигиев поделился своим мнением о Fan ID - электронном документе, необходимом для посещения матчей Российской премьер-лиги.

«Прочитал комментарий Чалова, что по паспорту домой не ходят — полностью согласен. Я против этой системы. Что это вообще такое этот Fan ID? Данная система — полное дерьмо. Не знаю, что будет дальше, но, может, сейчас посмотрят и отменят. Конечно, без паспорта болельщика намного лучше!» - приводит слова Тигиева «РБ Спорт».

После введения паспорта болельщика посещаемость матчей чемпионата России снизилась в несколько раз. Антирекорд был зафиксирован в Химках, где на местном стадионе московское «Торпедо» принимало екатеринбургский «Урал». Тот матч посетили 207 зрителей.