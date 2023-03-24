Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «У нас некоторые с сигаретой тренировались»

24 Марта 2023 • 20:44 Комментировать

Бывший нападающий леверкузенского «Байера», дюссельдорфской «Фортуны», бельгийского «Андерлехта», а также трёх нидерландских клубов Дмитрий Булыкин сравнил тренировочные процессы в России и Европе.

По словам специалиста, подход к тренировкам очень сильно отличается друг от друга, в Европе он более продвинут, и российские специалисты всё ещё не могут достичь такого уровня.

«Всё ты должен выполнять на максимальных скоростях. У нас же некоторые с сигаретой тренировались, пинали мяч. Всё это и переносится в игру», - сказал Булыкин в эфире «Матч Премьер».

В России Булыкин выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за нижегородскую «Волгу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Россия Европа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
20:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «У нас некоторые с сигаретой тренировались»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Масоэро: «Новый тренер по физподготовке просто нас убивает»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Игорь Стрельцов – о «Торпедо»: «Жалко, что покинем РПЛ»
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Федотов поделился ожиданиями от матча с «Факелом»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Федотов высказался о позиции Чалова
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал, чем коварна победа над «Зенитом»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Лёд тронулся: Правительство РФ обсудит проблему Fan ID
17:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Масоэро рассказал, чем Марадона лучше Месси
17:29 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»
17:27 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» продаёт билеты по 100 рублей в честь 100 голов Промеса
16:57 · Россия. Премьер-лига
Уткин призвал «Локомотив» вернуть Геркуса
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Украинец Зинченко высказался о России, где он раньше играл
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Игрок ЦСКА Карраскаль впервые забил за сборную Колумбии
15:50 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Нельзя тренеру национальной сборной совмещать работу с клубом»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Не напрягают разговоры, что «Ростов» побеждает за счёт пенальти»
Все новости
Рекомендуем