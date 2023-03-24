Булыкин: «У нас некоторые с сигаретой тренировались»

Бывший нападающий леверкузенского «Байера», дюссельдорфской «Фортуны», бельгийского «Андерлехта», а также трёх нидерландских клубов Дмитрий Булыкин сравнил тренировочные процессы в России и Европе.

По словам специалиста, подход к тренировкам очень сильно отличается друг от друга, в Европе он более продвинут, и российские специалисты всё ещё не могут достичь такого уровня.

«Всё ты должен выполнять на максимальных скоростях. У нас же некоторые с сигаретой тренировались, пинали мяч. Всё это и переносится в игру», - сказал Булыкин в эфире «Матч Премьер».

В России Булыкин выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за нижегородскую «Волгу».