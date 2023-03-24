​Федотов высказался о позиции Чалова

Рулевой ЦСКА Владимир Федотов высказался о позиции Фёдора Чалова. В последних играх форвард действовал не на острие атаки, а в зоне инсайда. По словам Федотова, Чалов способен приносить пользу не только в качестве наконечника.

«Мы много смотрели, анализировали и сделали вывод, что у Феди присутствуют в том числе и задатки так называемого ложного форварда. Он может обыграть, может отдать, может подыграть. Для него не является проблемой участие в командных взаимодействиях. Чалов – разносторонний игрок», - сказал Федотов, чьи слова приводит Bobsoccer.

Напомним, что в последнем матче чемпионата России ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0. Именно Фёдор Чалов стал автором единственного гола в этом поединке. Для ЦСКА это была первая победа над «Зенитом» за четыре с половиной года.

Добавим, что ЦСКА сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.