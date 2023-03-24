​Лёд тронулся: Правительство РФ обсудит проблему Fan ID

После внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в России, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Судя по всему, лёд тронулся – по данным телеграм-канала «КБ Телега | Никитин», в понедельник правительство обсудит ситуацию с Fan ID с руководителями Российского футбольного союза и Премьер-лиги.

Очевидно, что в правительстве задумались над ужасной ситуацией с посещаемостью футбольных матчей. Можно вспомнить недавний матч чемпионата России между «Торпедо» и «Уралом», на который пришло 207 человек.

Отметим, что сейчас для похода на матч чемпионата России нужно обязательно иметь так называемый паспорт болельщика.