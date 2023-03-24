Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лёд тронулся: Правительство РФ обсудит проблему Fan ID

24 Марта 2023 • 17:35 Комментировать

После внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в России, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Судя по всему, лёд тронулся – по данным телеграм-канала «КБ Телега | Никитин», в понедельник правительство обсудит ситуацию с Fan ID с руководителями Российского футбольного союза и Премьер-лиги.  

Очевидно, что в правительстве задумались над ужасной ситуацией с посещаемостью футбольных матчей. Можно вспомнить недавний матч чемпионата России между «Торпедо» и «Уралом», на который пришло 207 человек.  

Отметим, что сейчас для похода на матч чемпионата России нужно обязательно иметь так называемый паспорт болельщика.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС РПЛ fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Федотов поделился ожиданиями от матча с «Факелом»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Федотов высказался о позиции Чалова
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал, чем коварна победа над «Зенитом»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Лёд тронулся: Правительство РФ обсудит проблему Fan ID
17:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Масоэро рассказал, чем Марадона лучше Месси
17:29 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»
17:27 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» продаёт билеты по 100 рублей в честь 100 голов Промеса
16:57 · Россия. Премьер-лига
Уткин призвал «Локомотив» вернуть Геркуса
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Украинец Зинченко высказался о России, где он раньше играл
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Игрок ЦСКА Карраскаль впервые забил за сборную Колумбии
15:50 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Нельзя тренеру национальной сборной совмещать работу с клубом»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Не напрягают разговоры, что «Ростов» побеждает за счёт пенальти»
12:13 · Россия. Первая лига
Бывший спортивный директор «Рубина»: «Уремович сбежал перед матчем с ЦСКА»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Париж – следующая остановка»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев не верит, что в РПЛ возможны договорные матчи
Все новости
Рекомендуем