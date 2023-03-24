​Игрок ЦСКА Карраскаль впервые забил за сборную Колумбии

В пятницу товарищеский матч проводили сборные Южной Кореи и Колумбии. После первого тайма «азиатские тигры» вели со счётом 2:0, но во второй половине встречи «кофейщики» совершили камбэк. В итоге игра завершилась миром – 2:2.

Второй гол сборной Колумбии на свой счёт записал атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль, который на клубном уровне представляет московский ЦСКА. Для Карраскаля это был первый гол за свою национальную сборную. Отличиться забитым мячом Хорхе удалось в четвёртом матче за «кофейщиков».

Добавим, что Хорхе Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года.