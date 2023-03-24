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Павел Стипиди: «После «Переправы» Жирков перешёл в ЦСКА, но этот турнир и «Кожаный мяч» уничтожили» эксклюзив

24 Марта 2023 • 14:28 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал о некоторых проблемах российского футбола после ничейного исхода товарищеского матча национальной команды с Ираном.

- Результат 1:1 с Ираном нормальный для этой сборной. Я не буду её критиковать. Не надо уподобляться ущербным людям, которые находятся сегодня не у дел и поливают всех вокруг грязью. Всё у нас будет хорошо, если мы окстимся и начнём развивать наш футбол. Где турниры «Кожаный мяч» и «Переправа»? Куда они делись, почему их уничтожили? Откуда появился Юра Жиркова, вы знаете? Он играл в «Спартаке» из Тамбова и приехал мальчишкой в Краснодар на «Переправу». И тогда Павел Александрович Стипиди в хорошем смысле слова дрался и боролся за Жиркова с Александром Борисовичем Молдовановым, который руководил «Краснодаром-2000» и дружил с Евгением Ленноровичем Гинером. Я договаривался, чтобы Жирков перешёл в саратовский «Сокол», но его забрали в ЦСКА. Мальчишка уехал в Москву и стал там очень приличным футболистом.

Нужно возвращать советскую систему во всём российском футболе. У нас сейчас никак не могут найти специалистов, которые будет руководить судейским корпусом. Ну как такое возможно? Когда я судил, тоже ошибались, и были у нас даже похлеще моменты. Нас и гоняли, и били, но это особо не афишировалось. А чтобы ходить к руководителям команда и что-то им рассказывать, что-то от них выслушивать, – такого не было. Есть правила игры в футбол, и надо их соблюдать, все должны заниматься своим делом. Я даже не беру все регионы – неужели в Москве и Питере нет опытных людей, готовых руководить судейским корпусом? Неужели там только чиновники из «Газпрома»? Ничего не могу здесь понять, никак это до меня не доходит.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Жирков Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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