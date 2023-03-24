В главных слухах недели вы узнаете, куда из «Спартака» может уйти Гильермо Абаскаль, как Лионель Месси обижал рулевого «ПСЖ» Кристофа Галтье, и почему «Бавария» в экстренном порядке уволила тренера. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Абаскаль покинет «Спартак»

Главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля слухи связывают с «Севильей». На днях андалузский клуб назначил нового рулевого – команду принял Хосе Луис Мендилибар. Этот специалист подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до завершения нынешнего сезона. Поговаривают, что для «Севильи» это временный вариант на остаток сезона. Летом же андалузцы попытаются переманить Абаскаля из Москвы. Очевидно, в Испании считают Гильермо очень перспективным тренером.

Месси решил, где хочет играть

Слухи о будущем Лионеля Месси появляются в прессе регулярно. На неделе сообщалось о том, что звёздный аргентинец решил не идти по стопам Криштиану Роналду – рассматривать предложения из Саудовской Аравии он не будет. Всё чаще звучит информация о желании Месси вернуться в «Барселону». Поговаривают, что отношения аргентинца с Жоаном Лапортой улучшились, а Хорхе Месси, отец футболиста, уже провёл с президентом каталонского клуба переговоры, которые прошли позитивно. Вопрос лишь в том, сможет ли «Барселона» позволить себе контракт Месси в финансовом плане. Между тем, «ПСЖ» готовит звёздному нападающему второе предложение о продлении трудового соглашения.

Месси обидел тренера «ПСЖ»

Одна из проблем Кристофа Галтье в «ПСЖ», судя по всему, заключается в недостатке авторитета. На неделе в прессу просочилась информация о том, что Галтье боится обидеть Лионеля Месси и других звёздных футболистов команды. Так, недавно Месси просто ушёл с тренировки, поскольку посчитал, что упражнение, которое дал тренер, никак не поможет игрокам линии атаки. Также рассказывается о случае, когда Галтье попросил игроков задержаться на тренировке ещё на несколько минут, чтобы продолжить упражнение. Многие футболисты были «за», но Месси выступил «против», и все разошлись.

Зидан может снова возглавить «Реал»

«Реал» может отправить в отставку Карло Анчелотти по завершению нынешнего сезона. Если верить слухам, принять мадридскую команду может Зинедин Зидан, который уже провёл у руля «сливочных» два периода. Поговаривают, что находящийся почти два года без работы француз готов принять новое предложение Флорентино Переса.

Также в прессе появлялись сообщения о том, что возглавить первую команду «Реала» может Рауль, который сейчас работает с молодёжкой. Флорентино Перес может доверить Раулю основной состав, как в своё время доверил основной состав Зинедину Зидану.

«Бавария» экстренно уволила тренера

Похоже, Юлиан Нагельсманн покидает «Баварию». Решение мюнхенского клуба не может не удивлять, ведь недавно команда уверенно прошла «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:0). По слухам, «Бавария» решила расстаться с Нагельсманном по нескольким причинам. Так, в клубе разочарованы отсутствием прогресса команды и молодых игроков. Кроме того, есть информация о проблемах между тренером и футболистами – лидеры якобы выступили против Нагельсманна, не доверяя его методам.

Слухи собирал Александр Тихий.