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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Париж – следующая остановка»

24 Марта 2023 • 12:05 Комментировать

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком, недавно получивший российское гражданство, посредством социальных сетей сообщил о том, что отправился в Париж. Свою публикацию бразильский игрок подписал словами: «Париж – следующая остановка».

Стоит напомнить, что ранее европейские СМИ сообщали о возможном переходе Малкома в «ПСЖ». Парижане сохраняют интерес к бразильцу, которого хотели подписать в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 20 поединков, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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