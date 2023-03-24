Малком: «Париж – следующая остановка»

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком, недавно получивший российское гражданство, посредством социальных сетей сообщил о том, что отправился в Париж. Свою публикацию бразильский игрок подписал словами: «Париж – следующая остановка».

Стоит напомнить, что ранее европейские СМИ сообщали о возможном переходе Малкома в «ПСЖ». Парижане сохраняют интерес к бразильцу, которого хотели подписать в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 20 поединков, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и пять результативных передач.