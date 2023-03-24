Гаджиев не верит, что в РПЛ возможны договорные матчи

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что в России за 2022 год прошло 92 подозрительных матча.

«Категорически не верю, что в РПЛ возможны договорные матчи. Тысячу лет назад было. В низших лигах — возможно. Мы же знаем, что люди могут друг с другом вне закона. Всякое бывает», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

После 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков. На второй позиции расположился «Ростов», у которого в копилке 41 очко. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», набрав 40 баллов.