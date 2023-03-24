Ганчаренко: «Был шокирован красной карточкой»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал свою дисквалификацию. Ранее КДК РФС принял решение отстранить специалиста на три матча чемпионата России.

«Был шокирован красной карточкой. Толком так никто и не объяснил, почему я получил красную карточку. Даже исходя из записанного можно было сделать вывод, что там ничего не было», - передает слова белорусского наставника издание Sport24.

Ганчаренко был наказан красной карточкой за споры с главным арбитром Алексеем Емелиным на последних минутах матча против «Динамо» (0:1).

После 20 туров «Урал» занимает десятое место в таблице РПЛ.