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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Пари НН»: «Россия могла бы дойти до финала ЧМ-2022»

24 Марта 2023 • 11:21 Комментировать

Аргентинский легионер «Пари НН» Лукас Масоэро поделился мнением о том, как бы могла выступить сборная России на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Россия могла бы дойти до финала! Русский футбол меняется - в положительном смысле. Бан замедляет все процессы, да и уровень лиги чуть упал. Но я все равно вижу позитивное движение», - передает слова футболиста издание Sport24.

Напомним, что сборная России и клубы страны отстранены от официальных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Накануне национальная команда провела товарищеский матч против команды Ирана. Встреча прошла в Тегеране и завершилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Лукас Масоэро Пари НН
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