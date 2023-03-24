Игрок «Пари НН»: «Россия могла бы дойти до финала ЧМ-2022»

Аргентинский легионер «Пари НН» Лукас Масоэро поделился мнением о том, как бы могла выступить сборная России на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Россия могла бы дойти до финала! Русский футбол меняется - в положительном смысле. Бан замедляет все процессы, да и уровень лиги чуть упал. Но я все равно вижу позитивное движение», - передает слова футболиста издание Sport24.

Напомним, что сборная России и клубы страны отстранены от официальных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Накануне национальная команда провела товарищеский матч против команды Ирана. Встреча прошла в Тегеране и завершилась со счетом 1:1.