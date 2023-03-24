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Известны подробности драки фанатов «Зенита» и «Фенербахче»

24 Марта 2023 • 10:48 Комментировать (1)

Журналист из Турции Мехмет Озджан поведал о деталях конфликта между болельщиками петербургского «Зенита» и стамбульского «Фенербахче» во время товарищеского поединка. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. За питерцев забивали Малком и Клаудиньо.

«Во время празднования гола болельщики «Зенита» повздорили с фанатами «Фенербахче» и сотрудниками полиции. После этого произошла стычка. В результате российских болельщиков вывели со стадиона», - передает слова журналиста издание «Спорт-Экспресс».

После 20 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче
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id343572846
24 Марта 2023 в 10:57
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