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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой подвёл итоги матча «Зенита» против «Фенербахче»

24 Марта 2023 • 07:58 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о результате товарищеского поединка против стамбульского «Фенербахче». Спарринг с турецким клубом завершился результативной ничьей – 2:2.

«Впечатления хорошие, за исключением того, что не получилось победить и забить в конце. Атмосфера кайфовая, болельщики, трибуны, гонят команду вперёд. Только самые лучшие эмоции», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь баллов. В настоящий момент Премьер-лига находится на перерыве из-за матчей национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Данил Круговой
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