Круговой подвёл итоги матча «Зенита» против «Фенербахче»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о результате товарищеского поединка против стамбульского «Фенербахче». Спарринг с турецким клубом завершился результативной ничьей – 2:2.

«Впечатления хорошие, за исключением того, что не получилось победить и забить в конце. Атмосфера кайфовая, болельщики, трибуны, гонят команду вперёд. Только самые лучшие эмоции», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь баллов. В настоящий момент Премьер-лига находится на перерыве из-за матчей национальной команды.