Бакаев: «Надеюсь, мы вернёмся и будем играть в еврокубках»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал атмосферу матча с «Фенербахче» (2:2).

«Честно, такие матчи - это очень круто. Думаю, что все скучают по этой атмосфере, где все хотят выиграть. Международный матч - всем интересно друг против друга играть. Надеюсь, мы вернёмся и будем играть в еврокубках», - приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Петербургский «Зенит» является регулярным участником еврокубковых соревнований. Главный успех «сине-бело-голубых» - победа в Кубке и Суперкубке УЕФА в 2008 году.

Коллектив с берегов Невы в данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России.