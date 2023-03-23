Бакаев объяснил, почему его успокаивал Малком

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал эпизод матча с «Фенербахче» (2:2), в котором его пришлось успокаивать одноклубнику Малкому.

«Там капитан [Александру] Ерохину что-то говорил некрасивое, а я заступился. Сказал ему, что это футбол и чтобы успокоился. И так всю игру мы бегали, он провоцировал», - приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Коллектив с берегов Невы является лидером национального российского чемпионата. «Сине-бело-голубые» на семь очков опережают «Ростов», который располагается на второй строчке.

Следующая игра у «Зенита» - с «Уралом» в конце следующей недели.