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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо — о матче с «Фенербахче»: Это была настоящая проверка на прочность, с которой «Зенит» успешно справился

23 Марта 2023 • 21:39 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался после товарищеской встречи с «Фенербахче» (2:2).

«Для нас было очень важно сыграть в Турции хорошо. Мы не играем в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому было важно проявить себя сегодня», — передает слова Клаудиньо «Чемпионат».

Хавбек считает, что это игра была настоящей проверкой «Зенита» на прочность, с которой команда справилась.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, забил три мяча и записал в свой актив восемь результативных передач.

1 апреля «Зенит» примет на своем поле «Урал» в рамках 21-го тура РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Клаудиньо
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