Чистяков — о матче с «Фенербахче»: «Обалденная атмосфера! Эта игра напомнила мне игру в Лиге чемпионов»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после товарищеского матча с «Фенербахче» (2:2).

«Обалденная атмосфера! Эта игра чуть-чуть напомнила мне игру в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Народ хорошо болел на протяжении всей игры. Считаю, что отличный спарринг-матч получился», — передает слова Чистякова «Чемпионат».

Футболист признался, что «Зенит» играл на победу, но где-то не получалось, поэтому результат справедливый.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В 21-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» сыграют с «Уралом» (1 апреля).