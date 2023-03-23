«Зенит» выдал результативную ничью в матче с «Фенербахче»

Во время паузы на международные матчи сборных «Зенит» провёл товарищеский матч с «Фенербахче», взяв в Стамбул всех сильнейших футболистов, которые не получили вызов в национальные команды. Уже в дебюте Мерт Яндаш получил пас пяткой на ход, оказался один перед воротами и забил. Густаво Мантуан получил мяч на левом краю штрафной, и его сбили с ног - 11-метровый. Малком подошел к мячу и обхитрил голкипера, разведя его и мяч по углам. Арсен Адамов неаккуратно сыграл у своих ворот, и уже пенальти в пользу хозяев. Жоао Педро пытался попасть в правую девятку - каркас ворот. Первый тайм остался за «Зенитом», с передачи Малкома Клаудиньо шикарно пробил в цель.

После перерыва турки отыгрались, красивый дальний удар получился у Боры Айдынлыка. Во втором тайме зенитовцы имели меньше моментов, а Даниил Одоевский не раз выручал. Финальный свисток прозвучал при счете 2:2.

«Фенербахче» - «Зенит» - 2:2 (1:2)