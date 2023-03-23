Бышовец: «Где-то VAR не работает, где-то двойные стандарты»

Бывший нападающий национальной сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал новость о 92 подозрительных поединках, зафиксированных в России.

Футбольный эксперт заявил, что для того, чтобы называть однозначное и непротиворечивое число подозрительных игр, которые впоследствии могут быть признаны договорными, «нужно иметь моральное право».

«Мы имеем примеры и из Италии, и из Испании. Нельзя ничего исключать. Но более серьёзная проблема - судейство: оно более коррумпировано. Где-то VAR не работает, где-то двойные стандарты», - приводит слова Анатолия Бышовца «Чемпионат».