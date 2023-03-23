Хаджи: «Ростов» слишком часто пробивает пенальти»

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался об информации о договорных матчах в России.

Специалист заявил, что в дивизионах ниже элитного по классу, в том числе и в любительских, до сих пор может оставаться проблема договорных матчей, однако в самой Российской премьер-лиге их уже нет.

«Единственное, на что я обратил внимание, – «Ростов» слишком часто пробивает пенальти. Ещё по первому такому эпизоду я увидел, что футболисты подставляются специально, и никто на это не реагирует – это безобразие», - приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Напомним, ранее компания Sportradar опубликовала сведения о количестве договорных матчей в мире. В России таких оказалось 92.