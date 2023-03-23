Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На благотворительном матче «Фенербахче» - «Зенита» произошла потасовка фанатов

23 Марта 2023 • 19:59 Комментировать

В четверг вечером «Зенит» проводит гостевой товарищеский матч против «Фенербахче». Игра имеет статус благотворительной – вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции.

По ходу первого тайма на трибунах стадиона в Стамбуле произошла потасовка с участием фанатов. В дело пришлось вмешаться представителям полиции – они вывели хулиганов с трибуны.

«Покидая трибуны, фанаты выкрикивали «Россия, Россия», - рассказывает sport24.

Следить за матчем между «Фенербахче» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
20:25 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Наказание за участие в договорных матчах должно быть суровым»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист — о потасовке болельщиков на матче «Фенербахче» - «Зенит»: «Никакой драки с русскими не было»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Ростов» слишком часто пробивает пенальти»
19:59 · Россия. Премьер-лига
​На благотворительном матче «Фенербахче» - «Зенита» произошла потасовка фанатов
19:45 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Травма Джикии — потеря для «Спартака» и сборной
19:32 · Россия. Премьер-лига
Евсеев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Пари НН»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, когда Николсон вернётся из сборной Ямайки в «Спартак»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Кыласов – о Гогниеве: «Нет никаких доказательств, что это подлинная запись»
18:29 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» объявил состав на благотворительный матч с «Фенербахче»
18:25 · Россия. Премьер-лига
​Селюк раскритиковал подход Карпина в сборной России
18:01 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Не знаю, есть ли договорные матчи в РПЛ, но в низших дивизионах – возможно»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Сколько легионеров – решать руководству «Зенита»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Зотов – о Гогниеве: «Тихий рассматривает вариант с обращением в Палату РФС»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Гладилин прокомментировал информацию о возможных договорных матчах в России
17:21 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Оренбурга» Воробьёв: «Зенит» вряд ли кто-то догонит, они уже почти чемпионы»
Все новости
Рекомендуем