​На благотворительном матче «Фенербахче» - «Зенита» произошла потасовка фанатов

В четверг вечером «Зенит» проводит гостевой товарищеский матч против «Фенербахче». Игра имеет статус благотворительной – вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции.

По ходу первого тайма на трибунах стадиона в Стамбуле произошла потасовка с участием фанатов. В дело пришлось вмешаться представителям полиции – они вывели хулиганов с трибуны.

«Покидая трибуны, фанаты выкрикивали «Россия, Россия», - рассказывает sport24.

Следить за матчем между «Фенербахче» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.