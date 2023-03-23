Агент сообщил, когда Николсон вернётся из сборной Ямайки в «Спартак»

Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о том, когда его клиент вернётся в клуб. Напомним, 26-летний футболист был вызван в сборную Ямайки.

«Шамар вернется в расположение клуба на следующий день после игры Ямайки с Мексикой», — приводит слова Портеги издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Николсон принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив две результативные передачи.

Встреча Лиги нации КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Мексики пройдет 27 марта, начало игры запланировано на 03:00 по мск.