​«Зенит» объявил состав на благотворительный матч с «Фенербахче»

В четверг «Зенит» проведёт товарищеский матч против «Фенербахче». Деньги, вырученные с проведения этой игры, будут направлены на благотворительность, а именно на помощь пострадавшим от серии землетрясений в Турции.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак включил в стартовый состав команды таких игроков: Васютин, Круговой, Чистяков, Адамов, Сантос, Сутормин, Ерохин, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Бакаев.

Матч между «Фенербахче» и «Зенитом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Не пропустите!