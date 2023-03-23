​Селюк раскритиковал подход Карпина в сборной России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал подход Валерия Карпина при выборе футболистов в сборную России. По мнению агента, Карпин не может быть объективен, ведь он работает ещё и в «Ростове».

«Получается, сборная отдана на откуп «Ростову». «11 друзей Оушена» - это про сборную России. Это чистая хрень, я считаю. Я уверен, что Карпин чётко идёт в «Спартак». В «Ростове», бывает, зарплату задержали, ещё что-то, а «Спартак» взять в свои руки, и будет готово!» - сказал Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

В четверг сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Ирана. Стартовый свисток футболисты и зрители в Тегеране услышат в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.