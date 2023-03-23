В обозримом будущем на тренерском мостике «Пари НН» может произойти перестановка. Своей должности может лишиться Артём Горлов. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в случае отставки Горлова в число кандидатов на пост рулевого нижегородской команды войдут Андрей Талалаев и Вадим Евсеев.

Андрей Талалаев накануне покинул тренерское кресло в «Торпедо». Что до Вадима Евсеева, то сейчас он тренирует «Шинник» в Первой лиге.

«Пари НН» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть располагается в зоне стыковых игр. Ближайший матч команда проведёт 1 апреля – против «Локомотива».

Известна причина отставки Талалаева