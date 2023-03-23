Канчельскис: «Не знаю, есть ли договорные матчи в РПЛ, но в низших дивизионах – возможно»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что в России состоялось 92 подозрительных матча за 2022 год.

«Не знаю, есть ли договорные матчи в РПЛ, но в низших дивизионах – возможно. 92 подозрительных матча за год – это много. Но сейчас это всего лишь слухи. На заборе тоже много чего написано. Нужны доказательства. Пусть этим вопросом занимаются соответствующие структуры», — сказал Канчельскис, речь которого приводит издание «Чемпионат».

Бывший футболист также отметил, что необходимо пожизненно дисквалифицировать людей, пойманных на договорных матчах или тотализаторах.

Напоминаем, что аналитическая компания Sportradar из Швейцарии опубликовала информацию, согласно которой Россия занимает второе место в мире по количеству подозрительных спортивных событий за прошлый календарный год.