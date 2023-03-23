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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин прокомментировал информацию о возможных договорных матчах в России

23 Марта 2023 • 17:32 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением насчёт отчёта аналитической компании Sportradar, согласно которому за прошлый календарный год в России состоялось 92 потенциально договорных матча.

«Не может быть, чтобы в РПЛ проводили договорные матчи. Процесс борьбы уже давно был пройден, ещё в 70-е годы. В РФС есть профессионалы, которые всё это прошли. Так что здесь нет никаких проблем. Это всё идёт нагнетание — не очень правильное», — считает Гладилин, слова которого передаёт издание «Чемпионат».

Напомним, что ранее швейцарский Sportradar опубликовал отчёт о подозрительных спортивных матчах со всего мира. Россия заняла второе место (92 игры). Первую строчку заняла Бразилия (152).

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Евро-Футбол.Ру,
Договорные Матчи Валерий Гладилин
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