Нападающий «Оренбурга» Воробьёв: «Зенит» вряд ли кто-то догонит, они уже почти чемпионы»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился своим мнением по поводу чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Способен ли «Спартак» бороться за чемпионство? Нет. Они не произвели впечатление такой команды. Мы их обыграли. Значит, у нас есть все шансы подняться выше и конкурировать со «Спартаком». «Зенит» вряд ли кто-то догонит. Они уже почти чемпионы», — сказал Воробьёв, речь которого приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист также считает, что играть против команды из Санкт-Петербурга сложнее, чем с «красно-белыми», отметив более высокую квалификацию игроков «Зенита».

Напомним, что на данный момент «сине-бело-голубые» располагаются на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, занеся в свой актив 48 очков за 20 матчей.

Второе место занимает «Ростов» (41 балл). На третьей позиции находится «Спартак» (40 очков).