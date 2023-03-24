Медиалига покоряет зрителей

Год назад Николаю Осипову в голову пришла интересная идея. Отработав в спортивном менеджменте не один год, имея футбольные академии в Китае и спортивное агентство в США, Осипов организовал Медийную футбольную лигу. Первый сезон вызвал большой ажиотаж, а финальная встреча проходила на «ВТБ Арене» и её посетили почти 11 тысяч зрителей. Мечта для современной РПЛ! Дальше был второй сезон и увеличенное количество команд, обещание Александра Алаева о допуске лучших команд к Кубку России. И как следствие – повышенное внимание к Медиалиге. Чем же она привлекает зрителей и почему даже профессионалы готовы сыграть против условных «любителей»?

Кубок России

Алаев своё обещание сдержал. И не прогадал. «Амкал» и 2DROTS весьма достойно представили отечественный медиафутбол. Обе команды прошли 1/256 финала, которую впервые в истории транслировали по телевидению. При этом 2DROTS одержали крупную победу над «Чертаново» 3:0. «Амкал» и вовсе добрался до 1/64 финала, и удача лишь на мгновение отвернулась от московской команды, которая в серии пенальти уступила питерской «Звезде». В итоге остались довольны все. Кубок России получил широкое освещение с ранних стадий, болельщики увидели достойный футбол, а любители доказали, что они вполне способы дать бой профессионалам. Пусть и в рамках одного матча. Уверен, что уже этим летом число команд Медийной футбольной лиги расширится.

Фишки Медиалиги

В отличие от профессионального футбола, в Медийной футбольной лиге есть несколько фишек. Во-первых, команды кроме кругового турнира играют плей-офф. Во-вторых, судьи носят микрофоны и каждое действие арбитра можно услышать в эфире.

Профессиональный показ – это ещё одно отличие любительской футбольной лиги. Трансляции матчей ведутся не только с помощью камер, но и благодаря коптеру. Продюсируют лигу представители главного спортивного федерального канала страны. Добавим к этому встроенные камеры на игроках.

Вместо серии пенальти в лиге использование буллиты, когда игрок входил в штрафную площадь, как в хоккее, и пытался обыграть вратаря и забить гол. При этом пенальти или буллиты – это определялось жребием.

Звёзды

Как и в любой уважающей себя лиге, в медийной есть свои звёзды. Прокоп получил приглашение поиграть за болгарский «Ботев», Салам Ашурмамадов оказался в расширенном списке сборной Таджикистана на игру против России в ноябре прошлого года. За «Амкал» выступал Алексей Гасилин, имеющий опыт выступлений за «Томь», «Амкар» и молодёжную сборную России. Дмитрий Тарасов, Денис Глушаков, Андрей Ещенко, Антон Соснин, Сергей Давыдов, Виталий Дьяков, Тарас Бурлак, Сергей Самодин, Георгий Тигиев так или иначе были связаны с Медиалигой.

Третий сезон

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Третий сезон Медиалиги стартует уже в апреле и продлится до середины лета. Старт возьмут шестнадцать команд. Для сравнения – в первом было десять. И перед стартом нового, третьего сезона ещё одна фишка Медиалиги – матч сборной лучших игроков, выступающей против самарских «Крыльев Советов». Игра состоится уже в эту пятницу и, вероятно, получит больше просмотров, нежели матч национальной сборной России против команды Ирана. В составе сборной Медиалиги представители семи команд, что подчёркивает уровень клубов Медийной лиги.

Интерес к Медиалиге повышается, она собирает больше фанатов, чем матчи РПЛ, а стадию 1/256 финала ждёт больше любителей футбола, чем матч середняков РПЛ. Может, и здесь стоит ввести Fan ID?

Константин Лицин