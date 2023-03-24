Результат изменён после финального свистка

В марте сразу две встречи на российском футбольном олимпе заставили говорить о себе. Даже после того, как прозвучал финальный свисток, их окончательный итог вызывал сомнения. Сначала в поединке на Кубок России, прошедшем в городе Жигулевске Самарской области, с участием тольяттинского «Акрона» и столичного «Локомотива». Выяснилось, что Баринов должен был наблюдать этот поединок в лучшем случае с трибуны, а не влиять на ход поединка, находясь на поле и раздавая точные передачи партнёрам. Но противник «железнодорожников» взял верх в серии пенальти и, проявив благородство, не стал подавать протест.

За час до технической победы – отставка

Менее чем через неделю после случая в Жигулевске в третьем по численности городе Российской Федерации – Нижнем Новгороде – был выявлен новый случай участия в игре футболиста, не имевшего на это право. Местной команде «Пари НН» по решению КДК РФС было присуждено техническое поражение с результатом 0:3 в игре со столичным «Торпедо» за участие в матче полузащитника Ярослава Михайлова. Он не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России, заработав в общей сложности до этой игры четыре предупреждения. За час до объявления этого решения руководство ФК «Торпедо» сообщило об отставке с поста главного тренера Андрея Талалаева по обоюдному согласию сторон. Под его руководством с октября 2022 года команда провела 12 матчей, одержала одну победу и дважды сыграла вничью.

«Ротор» страдал чаще остальных

Если сделать анализ предыдущих технических побед (поражений), то последняя вспышка подобного явления в российском футболе была связана с эпидемией коронавируса. Так, в сентябре 2020 года из-за нарушения медицинских требований, в трёх матчах на кубок России «Ротор» – «Динамо» (Ставрополь), «Звезда» – «Оренбург» и «Знамя» – «Шинник» технические поражения были присуждены соответственно «Ротору», «Звезде» и «Шиннику». Ещё две «баранки» волгоградскому клубу были присуждены в чемпионате РПЛ в матчах с «Краснодаром» и «Ростовом» за неявки. Также был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение медицинского регламента. Сначала несколько футболистов-волгоградцев заразились коронавирусом перед встречей с «Краснодаром», в итоге РПЛ приняла решение об отмене матча. Затем команда не явилась на встречу с «Ростовом», также получив техническое поражение.

Следи за регламентом

После матча «Зенит» – ЦСКА, прошедшего 10 апреля 2011 года и завершившегося вничью 1:1, техническое поражение клубу из северной столицы назначили за отсутствие доморощенного футболиста в заявке на игру. По регламенту, команды были обязаны внести в заявку футболиста не старше 1990 года рождения (на тот период времени 20-летнего). Главный тренер Лучано Спаллетти осознанно не сделал этого, решив, что за это клубу полагается штраф. Но РФПЛ внесла в регламент санкцию за нарушение – техническое поражение.

Фанаты наказали свою команду

17 ноября 2012 года состоялся один из самых скандальных матчей в российской истории с участием столичного «Динамо» и «Зенита». Игру прервали на 37-й минуте по решению арбитра Игоря Николаева. В голкипера «Динамо» Антона Шунина прилетела петарда с трибуны, на которой находились болельщики «Зенита», из-за чего питерский клуб получил техническое поражение. Оба клуба также наказали штрафами и матчами без зрителей.

Спустя два года, 27 марта 2015 года, в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года Черногория – Россия (0:0), контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза УЕФА присудил техническое поражение Черногории по причине безобразного поведения их горе-болельщиков. Уже на первой минуте встречи во вратаря сборной России Игоря Акинфеева была брошена петарда с трибуны, на которой располагались черногорские фанаты. Голкипер российской команды покинул поле из-за ожога шеи. В середине второй половины немецкий арбитр Денис Айтекин всё же завершил игру. В защитника Дмитрия Комбарова с трибуны был брошен посторонний предмет. Футбол стоит наблюдать менее агрессивно. Иначе накажешь себя и свою команду.

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Константин Лицин