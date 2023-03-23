​Хиддинк не знает, появится ли в России футболист талантливее Аршавина

Известный тренер Гус Хиддинк, который в своё время работал со сборной России, высоко оценил уровень Андрея Аршавина.

«Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей - один из самых одаренных футболистов, которых я видел», - сказал Хиддинк, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в 2008 году под руководством Гуса Хиддинка сборная России добралась до полуфинала чемпионата Европы. Тогда российская национальная команда смогла сотворить большую сенсацию, обыграв на стадии четвертьфинала Нидерланды (3:1 после экстра-тайма).

В настоящий момент Андрей Аршавин работает в «Зените».