Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Фенербахче».

«В чемпионате образовалась микропауза. Для «Зенита» это очень хорошо, что выдалась возможность сыграть с командой высокого уровня. Это хорошо даже просто с точки зрения подготовки к возобновлению РПЛ. Пауза на сборные достаточно большая. Такая игра - хорошая подготовка, а потом можно и чуть-чуть отдохнуть.

Принципиальность в этом матче присутствует. Но посмотреть готовность и состав тоже необходимо. Для тренера это важно. Но мотивация будет. Плюс турецкие болельщики там, которые всегда очень яро поддерживают свою команду. Это будет не просто товарищеский матч, а ближе даже к официальной игре. Интерес к этой игре будет», - сказал Деменко.