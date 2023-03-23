​«Оскорбления и унижения»: Тихий рассказал о речи Гогниева

В сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев с обилием ненормативной лексики высказывается в адрес двух футболистов - Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева. Футболисты, как известно, были отстранены от команды.

Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи. Он также отметил, что Гогниев говорил и другие слова, которые в запись не попали.

«Мне, если честно, даже не хочется произносить такую грязь. Скажем так, звучали грязные слова, которые носят характер оскорбления и унижения», - сказал Тихий, чьи слова приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По словам Тихого, он не знает, с чем связана столь эмоциональная реакция Гогниева на их с Гулиевым работу в тренажёрном зале.

«Никакой ответной реакции, никакой провокации не было. Ничего плохого мы ему не делали. Я даже не могу предположить. Мы просто заканчивали программу, которая была им же установлена, никому не мешали», - отметил Тихий.

«Химки» на текущий момент занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.