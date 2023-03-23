​Матч ЦСКА против 2DROTS посетит в 2 раза больше фанатов, чем матч против «Зенита»

На днях ЦСКА проведёт выставочный матч против команды 2DROTS из Медиалиги. Известный комментатор Роман Нагучев в своём телеграм-канале сообщил о том, что на игру уже было продано 20 тысяч билетов.

Таким образом, матч ЦСКА – 2DROTS станет гораздо более посещаемым, чем матч Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» (1:0). Воскресный поединок чемпионата России собрал чуть менее 10 тысяч зрителей на трибунах «ВЭБ Арены».

Стоит сказать, что для покупки билета на матч чемпионата России с недавних пор нужно иметь электронную карту болельщика. По этой причине посещаемость игр РПЛ является низкой.