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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матч ЦСКА против 2DROTS посетит в 2 раза больше фанатов, чем матч против «Зенита»

23 Марта 2023 • 14:57 Комментировать

На днях ЦСКА проведёт выставочный матч против команды 2DROTS из Медиалиги. Известный комментатор Роман Нагучев в своём телеграм-канале сообщил о том, что на игру уже было продано 20 тысяч билетов.

Таким образом, матч ЦСКА – 2DROTS станет гораздо более посещаемым, чем матч Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» (1:0). Воскресный поединок чемпионата России собрал чуть менее 10 тысяч зрителей на трибунах «ВЭБ Арены».

Стоит сказать, что для покупки билета на матч чемпионата России с недавних пор нужно иметь электронную карту болельщика. По этой причине посещаемость игр РПЛ является низкой.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит 2DROTS
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