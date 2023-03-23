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В «Химках» ответили, уволят ли Гогниева

23 Марта 2023 • 14:03 Комментировать

Подмосковные «Химки» не планируют отправлять в отставку главного тренера команды Спартака Гогниева. Об этом рассказал гендиректор клуба Николай Оленев.

«Мы не рассматриваем вопрос отставки Гогниева. Команда готовится к следующему туру. Никаких проблем нет. Если что-то будет меняться, мы об этом уведомим», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

После 20 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 13 баллов и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Гогниева проведут против «Краснодара» в воскресенье, 2 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Николай Оленев
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