В «Химках» ответили, уволят ли Гогниева

Подмосковные «Химки» не планируют отправлять в отставку главного тренера команды Спартака Гогниева. Об этом рассказал гендиректор клуба Николай Оленев.

«Мы не рассматриваем вопрос отставки Гогниева. Команда готовится к следующему туру. Никаких проблем нет. Если что-то будет меняться, мы об этом уведомим», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

После 20 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 13 баллов и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Следующий матч подопечные Гогниева проведут против «Краснодара» в воскресенье, 2 апреля.