Гришин: «Травма Дивеева - потеря для ЦСКА»

Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал очередное повреждение защитника «армейцев» Игоря Дивеева.

«Для ЦСКА травма Дивеева - потеря, он игрок основного состава. Но в футболе такое бывает. К тому же команда уже долгое время играла без него. Тренерский штаб найдёт выход из положения», - передает слова Гришина издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дивеев провел 11 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.

После 20 туров чемпионата России ЦСКА с 35 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.