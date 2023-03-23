Семак - о Fan ID: «Ничего не можем сделать»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о введении системы Fan ID в российском футболе.

«Жаль, что играем при пустых трибунах. Фанаты создают прекрасную атмосферу. Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Будем ждать, что со временем будет найден консенсус», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с лета прошлого года. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.