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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Не согласился бы возглавить «Торпедо», будь у меня бумажка тренера»

23 Марта 2023 • 12:17 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».

«Назначение Талалаева было изначально странным. Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить «Торпедо», не пошел бы сейчас. По таблице - у них шансов нет», - приводит слова Мостового издание «РБ Спорт».

После 20 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» набрало восемь баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. «Автозаводцы» отстают от идущих предпоследними «Химок» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Мостовой
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