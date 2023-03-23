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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «У Галактионова есть авторитет, и «Локомотив» ещё погоняет «Зенит», вот посмотрите» эксклюзив

23 Марта 2023 • 12:14 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил волевую победу московского «Локомотива» над «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ (3:2).

- На сегодняшний день в «Локомотиве» молодой тренер Галактионов, но у него есть авторитет среди футболистов. Состав там тоже молодой, и пацаны играют здорово. Да, первый тайм с «Краснодаром» провалили. Опять же, встречались две молодые команды с приличными тренерами. После первого тайма «Краснодар» посчитал, что уже победил, а «Локомотив» вышел на второй тайм как на последний бой. В конце концов поставил точку «старик» в кавычках Дзюба. Да, защитники сыграли очень плохо, не было вратаря, но это всё отговорки. Играли две равные на данный момент команды. Та, которая была сильнее во втором тайме, та и выиграла весь матч. «Локомотив» ещё даст бой «Зениту» через тур. Вот посмотрите, как они играть будут. Погоняют они «Зенит», очень хорошая команда у «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Чемпионат России Михаил Галактионов РПЛ Павел Стипиди
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