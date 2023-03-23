Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил некоторых видных футболистов атакующего плана из команд Российской премьер-лиги, начав с оценки матча 20-го тура «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

- «Оренбург» вообще красавцы, так здорово играют, бегут все, бодаются. И где был тот «Спартак»? Понабирали всяких легионеров – а толку? Да и Соболев когда забивал в прошлый раз? Тюкавин вот выходит и забивает. Пацанёнок вроде щупленький, но делает свою работу, ничего не скажешь. А Захарян, Соболев и Заболотный – что они делают? Пиняев – молодая звёздочка, раскручивал «Краснодар» здорово. Он красавчик вообще – всё на скорости, всё по делу. И Глушенков хорош в «Локомотиве».