Колосков - о договорных матчах в России: «Чушь, я в это не верю!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался касательно обнаружения в России 92 подозрительных матчей за прошлый год. Исследование провел Sportradar.

«Это чушь! Нужно узнавать у того, кто провел данное исследование, на чем оно построено. В РФС есть специальные люди, которые занимаются возможными договорными играми. Я в это не верю!» - передает слова Колоскова издание «Спорт-Экспресс».

Согласно исследованию Sportradar, Россия заняла второе место в мире по числу подозрительных матчей за минувший год. Лидером стала Бразилия, где зафиксировали 152 сомнительных результата.