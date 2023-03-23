В «Пари НН» отреагировали на новость об увольнении главного тренера

«Пари НН» не планирует увольнять с поста главного тренера команды Артёма Горлова. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал спортивный директор клуба Игорь Кудряшов.

«Впервые слышу. Тренер готовит команду к игре с «Локомотивом». На 25 марта запланирована игра с «Химиком», - сказал функционер.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Пари НН» задумался над увольнением Горлова из-за провальных результатов после возобновления сезона. Клуб потерпел три поражения подряд.

После 20 туров чемпионата России команда набрала 20 баллов и занимает 13-место в турнирной таблице.