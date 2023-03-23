Дзюбу прозвали «воздушным шаром» в Турции

Турецкий журналист Алпер Будка высказался о непродолжительном этапе карьеры российского нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспоре».

«Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба. Но довольно скоро его прозвали «воздушным шаром». Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы», - приводит слова журналиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба провел за турецкий клуб всего пять поединков, в которых отметился лишь одним забитым мячом. В ноябре 34-летний нападающий расторг контракт с «Аданой» и вернулся в России. Артём подписал соглашение до конца сезона с московским «Локомотивом».