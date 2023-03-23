Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюбу прозвали «воздушным шаром» в Турции

23 Марта 2023 • 11:13 Комментировать

Турецкий журналист Алпер Будка высказался о непродолжительном этапе карьеры российского нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспоре».

«Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба. Но довольно скоро его прозвали «воздушным шаром». Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы», - приводит слова журналиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба провел за турецкий клуб всего пять поединков, в которых отметился лишь одним забитым мячом. В ноябре 34-летний нападающий расторг контракт с «Аданой» и вернулся в России. Артём подписал соглашение до конца сезона с московским «Локомотивом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
11:23 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Травма Дивеева может сильно отразиться на ЦСКА»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Дзюбу прозвали «воздушным шаром» в Турции
11:04 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы, думал: может сломаться» 2
10:45 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» взяло курс на сокращение расходов
09:37 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин — о Карпине: «Очень сильный тренер»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Журналист объяснил, почему Баринов не перешёл в «Бешикташ»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Не факт, что три очка в матче с «Пари НН» помогут «Торпедо» спастись»
09:01 · Россия. Премьер-лига
В клубе РПЛ грядёт тренерская отставка
08:46 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Три месяца назад тут не знали о Захаряне, он не считается звездой»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Для «Локомотива» каждая игра – финал»
02:53 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «То, что происходит с «Торпедо», не красит наш футбол»
01:22 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» - искусственный конкурент, реально команда не может побороться сейчас с «Зенитом»
01:12 · Россия. Премьер-лига
Юран не возглавит «Торпедо»
00:59 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Зенита»: «У «Спартака» нет шансов»
00:18 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – о «Торпедо»: «Меня туда не приглашают»
Все новости
Рекомендуем