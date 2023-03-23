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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист объяснил, почему Баринов не перешёл в «Бешикташ»

23 Марта 2023 • 09:29 Комментировать

Турецкий журналист Алпер Будка в беседе с журналистом издания «Чемпионат» высказался касательно сорвавшегося перехода полузащитника сборной России и «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Бешикташ» отпустил бразильского опорника Жозефа. Но центральный полузащитник Хаджиахметович также способен отработать в обороне. Так что Баринов пока не нужен», - сказал Будка.

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 25 поединках за «железнодорожников», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт Дмитрия с «Локо» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферный ценник – девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов
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