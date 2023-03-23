В клубе РПЛ грядёт тренерская отставка

Наставник «Пари НН» Артём Горлов может в ближайшем будущем покинуть пост главного тренера команды, об этом рапортуют «РИА Новости».

Согласно информации источника, владельцы клуба Премьер-лиги уже начали подыскивать ему замену. Горлов занял пост рулевого команды в конце декабря прошлого года. Под его руководством коллектив из Нижнего Новгорода потерпела два поражения после возобновления Премьер-лиги.

После 20 проведенных туров «Пари НН» набрал 20 баллов и располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч клуб проведет против «Локомотива» в субботу, 1 апреля.