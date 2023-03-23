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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Турецкий журналист: «Три месяца назад тут не знали о Захаряне, он не считается звездой»

23 Марта 2023 • 08:46 Комментировать

Журналист из Турции Алпер Будка высказался о российском полузащитнике Арсене Захаряне, выступающем за московское «Динамо». Ранее сообщалось, что подписать игрока хотел стамбульский «Галатасарай».

«Ещё три месяца назад турки ничего о нём не знали. Захарян пока у нас не считается звездой, но мы верим, что он может стать ею в будущем», - приводит слова журналиста издание «Чемпионат».

Также он отметил, что «Галатасарай» действительно хотел подписать Захаряна, однако сделку заблокировал отец футболиста.

В текущем сезоне чемпионата России Арсен провел 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян
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