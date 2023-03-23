​Игнатьев: «То, что происходит с «Торпедо», не красит наш футбол»

Бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев поделился своим мнением о том, что происходит с «Торпедо». Команда, идущая последней в турнирной таблице, в достаточно странной манере рассталась с главным тренером Андреем Талалаевым, который был уволен уже во второй раз в ходе текущего сезона - ранее его «попросили вон» из грозненского «Ахмата».

- Происходящее с «Торпедо» не украшает российский футбол. Попахивает непрофессионализмом. Талалаев же — талантливый тренер и обязательно найдет себе работу, - цитирует слова Игнатьева RT.

В следующем туре российского чемпионата «Торпедо» сыграет на выезде с «Ростовом».